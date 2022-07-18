Оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне за сегодня обстреляли 6 общин области. Об этом информирует УНН.
Детали
Ближе к 11 утра россияне начали обстреливать территории Украины. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам.
За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.
В результате одного из обстрелов есть повреждения и ранены. В половине второго дня россияне ударили из "Градов" по Белополью.
40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт.
Как сообщает Живицкий, от обстрелов пострадали два человека.
Напомним
На Днепропетровщине оккупанты повредили склады с тремя тоннами зерна, просом и подсолнечником.