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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области

Оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области

Киев • УНН

 • 126065 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне за сегодня обстреляли 6 общин области. Об этом информирует УНН.

Детали

Ближе к 11 утра россияне начали обстреливать территории Украины. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам.

За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.

В результате одного из обстрелов есть повреждения и ранены. В половине второго дня россияне ударили из "Градов" по Белополью.
40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт.

Как сообщает Живицкий, от обстрелов пострадали два человека.

Напомним

На Днепропетровщине оккупанты повредили склады с тремя тоннами зерна, просом и подсолнечником.

Украинские Национальные Новости

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