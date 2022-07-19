Вечером и ночью рашисты из минометов обстреляли Сумскую область: есть раненый

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"В полдесятого вечера вчера начался минометный обстрел Белопольской громады. Было 5 прилетов, ранен один человек. С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской громаде россияне вели обстрел из миномета, 16 прилетов. Пострадавших нет", – сообщил Живицкий.

Напомним

18 июля российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области.