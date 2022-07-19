Вечером и ночью рашисты из минометов обстреляли Сумскую область: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Вчера вечером и этой ночью российские оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область – зафиксировано 18 "прилетов", есть раненый. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"В полдесятого вечера вчера начался минометный обстрел Белопольской громады. Было 5 прилетов, ранен один человек. С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской громаде россияне вели обстрел из миномета, 16 прилетов. Пострадавших нет", – сообщил Живицкий.
Напомним
18 июля российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области.