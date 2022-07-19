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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сумщина: за сьогодні окупаційні війська 78 разів обстріляли область

Сумщина: за сьогодні окупаційні війська 78 разів обстріляли область

Київ • УНН

 • 146386 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що росіяни 78 разів обстріляли область. Загалом під обстріли потрапило 5 громад. Про це інформує УНН.

Деталі

Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад.

Білопільська громада: росіяни вели обстріли з міномету та САУ.

Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.

Есманьська громада: 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ).

Як зазначив голова ОВА, у цих районах без втрат.

Миколаївська сільська громада: ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Цитата

"За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів", - повідомив Живицький.

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