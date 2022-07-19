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Українські військові збили винищувач окупантів Су-35

Українські військові збили винищувач окупантів Су-35

Київ • УНН

 • 283662 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні українські військові в районі Нової Каховки збили російський винищувач, імовірно Су-35, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цитата

"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Додамо, що винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.

"Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - додали у Повітряних силах.

Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

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