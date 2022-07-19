Українські військові збили винищувач окупантів Су-35
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні українські військові в районі Нової Каховки збили російський винищувач, імовірно Су-35, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Додамо, що винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.
"Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - додали у Повітряних силах.
Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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