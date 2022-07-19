Украинские военные сбили истребитель оккупантов Су-35

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня украинские военные в районе Новой Каховки сбили российский истребитель, предположительно Су-35, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Цитата

"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35", - говорится в сообщении.

Добавим

Отметим, что истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных Сил ВС Украины.

"Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", – добавили в Воздушных силах.

Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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