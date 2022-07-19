Українські захисники збили черговий ворожий безпілотник на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Дніпропетровській області українські військові збили черговий ворожий безпілотник Орлан-10. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
“Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський Орлан-10 знищили у небі над Криворізьким районом”, – написав він у своєму Телеграм.
Доповнення
12 липня українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10" в небі над Дніпропетровщиною.