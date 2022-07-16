У небі над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник

Цитата

"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - зазначив Резніченко у Telegram.

Доповнення

По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети, з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих.