В небе над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Цитата
"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской областью очередной вражеский беспилотник", - отметил Резниченко в Telegram.
Дополнение
По жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области из РСЗО "Град" сегодня утром российские оккупанты выпустили 53 ракеты, из-под завалов дома извлекли тела двоих погибших.