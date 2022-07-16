В небе над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник

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"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской областью очередной вражеский беспилотник", - отметил Резниченко в Telegram.

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По жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области из РСЗО "Град" сегодня утром российские оккупанты выпустили 53 ракеты, из-под завалов дома извлекли тела двоих погибших.