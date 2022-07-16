По Нікополю з "Градів" випустили 53 ракети: під завалами виявили двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети, з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній", - повідомив Резніченко у Telegram.
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Він зазначив, що російська орда ранком ударила по Нікополю з "Градів".
"Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.
Доповнення
Окупанти 16 липня вранці умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.
На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди 15 липня увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше на ранок утихомирювали. Вечірня атака на область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення.