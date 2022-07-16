По Никополю из "Градов" выпустили 53 ракеты: под завалами обнаружили двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области из РСЗО "Град" сегодня утром российские оккупанты выпустили 53 ракеты, из-под завалов дома извлекли тела двух погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее", - сообщил Резниченко в Telegram.
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Он отметил, что российская орда утром ударила по Никополю из "Градов".
"Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам. россия открыла для себя портал в ад. И обратного пути у нее уже нет", - подчеркнул Резниченко.
Дополнение
Оккупанты 16 июля утром умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.
На промышленном предприятии в Днепре, куда 15 июля вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое на утро усмиряли. Вечерняя атака на область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения.