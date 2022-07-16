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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя

Окупанти вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя

Київ • УНН

 • 346412 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Окупанти накрили вогнем Нікопольський район. Умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Резніченко зазначив, що пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Без постраждалих.

"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - наголосив він. 

Нагадаємо 

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

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