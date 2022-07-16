Окупанти вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Окупанти накрили вогнем Нікопольський район. Умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Резніченко зазначив, що пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.
Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.
Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.
У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Без постраждалих.
"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - наголосив він.
Нагадаємо
Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.