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Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя

Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя

Киев • УНН

 • 346412 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Оккупанты накрыли огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя", - говорится в сообщении.

Детали

Резниченко отметил, что повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном дворе. Без пострадавших.

"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - подчеркнул он. 

Напомним 

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Ранее сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.

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