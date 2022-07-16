Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Оккупанты накрыли огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя", - говорится в сообщении.
Детали
Резниченко отметил, что повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.
Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.
В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном дворе. Без пострадавших.
"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Напомним
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Ранее сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.