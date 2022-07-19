Украинские защитники сбили очередной вражеский беспилотник на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Днепропетровской области украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник Орлан-10. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Цитата
“Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский Орлан-10 уничтожили в небе над Криворожским районом”, – написал он в своем телеграмме.
Дополнение
12 июля украинские военные сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровщиной.