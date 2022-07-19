Сумская область: оккупационные войска обстреляли за сегодня 78 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что россияне 78 раз обстреляли область. В общей сложности под обстрелы попали 5 общин. Об этом информирует УНН.
Детали
Рашисты в течение суток обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных общин.
Белопольская община: русские вели обстрелы из миномета и САУ.
Новослободская община: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии.
Эсманьская община: 13 взрывов (приходов, предварительно с САУ).
Как отметил глава ОВА, в этих районах без потерь.
Николаевская сельская община: враг выпустил 6 ракет в направлении Николаевской сельской территориальной общины. В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица и повреждено частное хозяйство.
Цитата
"За день россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области из разных видов вооружения − около 78 приходов", - сообщил Живицкий.
Напомним
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