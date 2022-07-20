Армия рф ударила из минометов по приграничью Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские войска сегодня утром из минометов обстреляли Шосткинский район Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, информирует УНН.
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"Ночь в нашей области была тихой. Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали стрелять (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности – позже", – написал Живицкий.
Дополнение
Ночью 19 июля и накануне вечером российские оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область - зафиксировано 18 "прилетов", есть раненый.
Вчера в течение дня рашисты обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных громад.