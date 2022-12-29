Оккупанты попали в одну из электростанций ДТЭК: есть раненый и значительные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря, во время массированной ракетной атаки российские войска в очередной раз обстреляли одну из электростанций ДТЭК. Об этом сообщает сайт компании, информирует УНН.
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«Сегодня (29 декабря) враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам», - говорится в сообщении.
Детали
В результате удара было существенно повреждено оборудование станции. Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения, сейчас он находится в больнице.
Как отмечается, это уже 22-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК.
Дополнение
29 декабря утром Украину накрыла масштабная воздушная тревога.
Оккупанты выпустили по Украине более 120 ракет, чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.
На сайте Киевского городского совета создали петицию, в которой предлагают останавливать работу столичного метро в не пиковое время и раздать потребителям сэкономленную электроэнергию.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в Киеве обесточены из-за ракетной атаки, тепло и вода подаются в штатном режиме.