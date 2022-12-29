Оккупанты попали в одну из электростанций ДТЭК: есть раненый и значительные разрушения

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Киев • УНН

 • 754087 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря, во время массированной ракетной атаки российские войска в очередной раз обстреляли одну из электростанций ДТЭК. Об этом сообщает сайт компании, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня (29 декабря) враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам», - говорится в сообщении.

Детали 

В результате удара было существенно повреждено оборудование станции. Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения, сейчас он находится в больнице.

Как отмечается, это уже 22-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК.

Дополнение

29 декабря утром Украину накрыла масштабная воздушная тревога.

Оккупанты выпустили по Украине более 120 ракет, чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. 

На сайте Киевского городского совета создали петицию, в которой предлагают останавливать работу столичного метро в не пиковое время и раздать потребителям сэкономленную электроэнергию.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в Киеве обесточены из-за ракетной атаки, тепло и вода подаются в штатном режиме. 

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