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У Києві пропонують зупиняти потяги метро задля економії електроенергії - петиція

У Києві пропонують зупиняти потяги метро задля економії електроенергії - петиція

Київ • УНН

 • 788602 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сайті Київської міської ради створили петицію у якій пропонують зупиняти роботу столичного метро у не піковий час та роздати споживачам зекономлену електроенергію.

Про це йдеться на сайті Київради, передає УНН.

Цитата

“Було б більш актуально зупинити роботу метро у не пікові години з 10:00 — 17:00. Зекономлену електроенергію роздати, в першу чергу, споживачам, які не мають газових плит”, — зазначає автор петиції Тарас Черкашин.

Він зазначає, що у деяких будинках столиці немає електрики понад 5 діб і вони потребують електрику.

Нагадаємо

У Києві близько 300 тис. абонентів відключені від електроенергії. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як буде працювати столичне метро у різдвяно-новорічний період

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