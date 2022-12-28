У Києві пропонують зупиняти потяги метро задля економії електроенергії - петиція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сайті Київської міської ради створили петицію у якій пропонують зупиняти роботу столичного метро у не піковий час та роздати споживачам зекономлену електроенергію.
Про це йдеться на сайті Київради, передає УНН.
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“Було б більш актуально зупинити роботу метро у не пікові години з 10:00 — 17:00. Зекономлену електроенергію роздати, в першу чергу, споживачам, які не мають газових плит”, — зазначає автор петиції Тарас Черкашин.
Він зазначає, що у деяких будинках столиці немає електрики понад 5 діб і вони потребують електрику.
Нагадаємо
У Києві близько 300 тис. абонентів відключені від електроенергії. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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