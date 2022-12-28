У Києві близько 300 тис. осель без світла

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«Нам вдалося за останній час стабілізувати ситуацію з електрикою. На сьогодні на ранок у нас ще існують аварійні відключення. Близько 300 тис. абонентів на сьогодні відключені від електрики», - розповів Поворозник.

Деталі

За його словами, у деяких районах також відсутнє водопостачання та теплопостачання.

«На жаль, там, де відключена електроенергія, також відсутнє водопостачання та теплопостачання. Йдеться про висотні будинки після 14-го поверху, там, де насосами має підкачуватися тепло й вода. Також частина котелень, які ми ще не дообладнали електрогенераторами», - сказав Поворозник.

Доповнення

У Києві та Київській області застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомляв раніше, що у Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти, і до їх завершення екстрені відключення триватимуть.