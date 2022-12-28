У Києві близько 300 тис. осель без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві близько 300 тис. абонентів відключені від електроенергії. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
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«Нам вдалося за останній час стабілізувати ситуацію з електрикою. На сьогодні на ранок у нас ще існують аварійні відключення. Близько 300 тис. абонентів на сьогодні відключені від електрики», - розповів Поворозник.
Деталі
За його словами, у деяких районах також відсутнє водопостачання та теплопостачання.
«На жаль, там, де відключена електроенергія, також відсутнє водопостачання та теплопостачання. Йдеться про висотні будинки після 14-го поверху, там, де насосами має підкачуватися тепло й вода. Також частина котелень, які ми ще не дообладнали електрогенераторами», - сказав Поворозник.
Доповнення
У Києві та Київській області застосовуються екстрені відключення електроенергії.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомляв раніше, що у Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти, і до їх завершення екстрені відключення триватимуть.