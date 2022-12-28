Київ та область на екстрених відключеннях світла

Цитата

«У Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень (ГПВ), які складені раніше, наразі не діють», - йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

Також ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє, що на Київщині відбуваються екстрені відключення світла.

«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!» - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомляв раніше, що у Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти і до їх завершення екстрені відключення триватимуть.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у разі відсутності нових атак по енергосистемі, українці можуть розраховувати зустріти Новий рік зі світлом, але можливі й нові російські удари у новорічну ніч.