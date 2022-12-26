Міністр енергетики розповів, яка ситуація буде зі світлом у новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У разі відсутності нових атак по енергосистемі українці можуть розраховувати зустріти Новий рік зі світлом, але можливі й нові російські удари у новорічну ніч.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного марафону "Єдині новини", пише УНН.
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“Є таке відчуття, що вони (окупанти — ред.) не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони ж прив’язуються до дат, я думаю, що Новий рік — це одна з таких дат, в яку вони намагатимуться максимально завдати шкоди енергосистемі. Тяжко щось планувати, враховуючи, що ми не розуміємо обсяг можливого майбутнього обстрілу” — сказав Галущенко.
За його словами, після російських атак ситуація в енергетиці залишається складною, але енергетики цілодобово працюють.
Нагадаємо
У вечірньому зверненні до народу 26 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що майже 9 млн українців залишаються без електропостачання.
У Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти, і до їх завершення екстрені відключення триватимуть. Про це поінформував гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
В “Черкасиобленерго” повідомили, що тепер електрика буде доступна усю ніч, а від ранку в регіоні діють “зелені” графіки відключення електроенергії — чотири години зі світлом, дві без.
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