Близько 9 мільйонів українців без світла — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Станом на вечір, 26 грудня, в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Через це майже 9 мільйонів українців залишаються без світла у своїх домівках
Про це повідомив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, пише УНН.
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Гарант подякував енергетикам, що цієї суботи й неділі — у Святвечір і Різдво — вдалося дати людям більше енергії. Він зазначив, що дефіцит надалі зберігається, як і відключення електрики.
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“Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат”, — сказав Зеленський.
Президент провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Влада готується до наступного року.
“Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить”, — додав Глава держави.
Нагадаємо
У Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти, і до їх завершення екстрені відключення триватимуть. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
В “Черкасиобленерго” повідомили, що тепер електрика буде доступна усю ніч, а від ранку в регіоні діють “зелені” графіки відключення електроенергії — чотири години зі світлом, дві без.
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