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Київ поки не може перейти на чіткі графіки відключень: в YASNO назвали причини

Київ поки не може перейти на чіткі графіки відключень: в YASNO назвали причини

Київ • УНН

 • 412201 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Києві поки ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків. Ідуть ремонти і до їх завершення екстрені відключення триватимуть. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

"Колеги з мереж фантастичними зусиллями змогли перерозподілити електроенергію, так що всі райони Києва мають періодичне постачання світла зараз. Але важливо: ремонти продовжуються. Пошкоджені вузли досі перебувають у відновлювальних роботах, їх так само не можна включати у мережу... Але поки будуть іти ремонти, екстрені відключення продовжуватимуться. На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків", - написав Коваленко.

Деталі

За його словами, після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість становить більше половини споживання всієї столиці – саме стільки до п’ятниці недоотримували мешканці правого берега. Через високе споживання – подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% – довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста.

"Зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків", - зазначив він.

Ще одна причина частих відключень, за словами Коваленка, - локальне спрацювання автоматики.

"Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перенавантажень, спрацьовують запобіжники та відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають - в боті мереж можете бачити повідомлення, що світло є, а його нема. Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії.

Звісно, вихідні здебільшого зі світлом були ще завдяки тому, що нам допомогала погода і потреба у споживанні була десь на 10-15% менша ніж в четвер-п‘ятницю", - резюмував він.

Нагадаємо

24 грудня Коваленко повідомив, що стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо покращилася.

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