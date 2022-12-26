Киев пока не может перейти на четкие графики отключений: в YASNO назвали причины

ukru
Эксклюзив
16:00 • 16603 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 80933 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 109510 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104771 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100360 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81659 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109851 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135582 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122812 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136364 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 68023 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 114446 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129079 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125898 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110577 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223686 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254318 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193160 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198812 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52037 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110573 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117345 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125070 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140289 просмотра
Актуальное
Киев пока не может перейти на четкие графики отключений: в YASNO назвали причины

Киев пока не может перейти на четкие графики отключений: в YASNO назвали причины

Киев • УНН

 • 412198 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Киеве пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам. Идут ремонты и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"Коллеги из сетей фантастическими усилиями смогли перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодическую поставку света сейчас. Но важно: ремонты продолжаются. Поврежденные узлы до сих пор находятся в восстановительных работах, их так же нельзя включать в сеть... Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам", - написал Коваленко.

Детали

По его словам, после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления – иногда перегрузки на узлы достигали 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города.

"Сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно уменьшить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам", - отметил он.

Еще одна причина частых отключений, по словам Коваленко, – локальное срабатывание автоматики.

"Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его потреблять излишне. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают – в боте сетей можете видеть сообщение, что свет есть, а его нет. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.

Конечно, выходные в большинстве своем со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше чем в четверг-пятницу", - резюмировал он.

Напомним

24 декабря Коваленко сообщил, что состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько улучшилась.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы