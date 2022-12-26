Киев пока не может перейти на четкие графики отключений: в YASNO назвали причины

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"Коллеги из сетей фантастическими усилиями смогли перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодическую поставку света сейчас. Но важно: ремонты продолжаются. Поврежденные узлы до сих пор находятся в восстановительных работах, их так же нельзя включать в сеть... Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам", - написал Коваленко.

Детали

По его словам, после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления – иногда перегрузки на узлы достигали 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города.

"Сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно уменьшить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам", - отметил он.

Еще одна причина частых отключений, по словам Коваленко, – локальное срабатывание автоматики.

"Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его потреблять излишне. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают – в боте сетей можете видеть сообщение, что свет есть, а его нет. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.

Конечно, выходные в большинстве своем со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше чем в четверг-пятницу", - резюмировал он.

Напомним

24 декабря Коваленко сообщил, что состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько улучшилась.