На Черкащині від 26 грудня будуть діяти "зелені" графіки відключень світла

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"По усій Черкаській області 26 грудня з 00:00 до 07:00 відключень електроенергії не планується. Але зауважуємо, потреба економії електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Зелені графіки для усієї області діятимуть із 8 години ранку.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення частково відновлене електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях.