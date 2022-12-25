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На Черкащині від 26 грудня будуть діяти "зелені" графіки відключень світла

На Черкащині від 26 грудня будуть діяти "зелені" графіки відключень світла

Київ • УНН

 • 562906 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В "Черкасиобленерго" повідомили, що усю ніч буде електрика, а від ранку в регіоні діятимуть "зелені" графіки відключення електроенергії. Про це інформує УНН.

Цитата

"По усій Черкаській області 26 грудня з 00:00 до 07:00 відключень електроенергії не планується. Але зауважуємо, потреба економії електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Зелені графіки для усієї області діятимуть із 8 години ранку.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення частково відновлене електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях.

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