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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні відновлено електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях

В Україні відновлено електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях

Київ • УНН

 • 440101 перегляди

КИЇВ. 22 ггрудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення частково відновлене електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укренерго.

Цитата

«З початку повномасштабного вторгнення ми частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі. Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Сьогодні Україна відзначає День енергетика.

«Наше покликання і завдання сьогодні та завжди – прокладати шлях світлу. Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців (…)

За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці. Сьогодні ми єдині у своїх діях, щоб якнайшвидше повертати людям світло та протистояти ворогу на енергетичному фронті, наближаючи перемогу.
Зі святом, з Днем енергетика!», - привітали в Укренерго усіх причетних до професійного свята.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.

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