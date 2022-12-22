В Україні відновлено електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях

Цитата

«З початку повномасштабного вторгнення ми частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі. Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Сьогодні Україна відзначає День енергетика.

«Наше покликання і завдання сьогодні та завжди – прокладати шлях світлу. Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців (…)

За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці. Сьогодні ми єдині у своїх діях, щоб якнайшвидше повертати людям світло та протистояти ворогу на енергетичному фронті, наближаючи перемогу.

Зі святом, з Днем енергетика!», - привітали в Укренерго усіх причетних до професійного свята.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.