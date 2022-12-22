В Украине возобновлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укрэнерго.
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«С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи. Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент», - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня Украина отмечает День энергетика.
«Наше призвание и задачи сегодня и всегда – прокладывать путь свету. После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев (…)
За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте. Сегодня мы едины в своих действиях, чтобы как можно быстрее возвращать людям свет и противостоять врагу на энергетическом фронте, приближая победу.
С праздником, с Днем энергетика!», - поздравили в Укрэнерго всех причастных к профессиональному празднику.
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии РФ на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.
В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доведены лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.