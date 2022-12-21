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Ситуація у центральному регіоні та Києві все ще складна, дефіцит електроенергії значний - Укренерго

Ситуація у центральному регіоні та Києві все ще складна, дефіцит електроенергії значний - Укренерго

Київ • УНН

 • 631897 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - вказали в компанії.

"Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною", - наголосили в Укренерго.

Деталі

В Укренерго повідомили, що "наразі працюють усі види генерації".

І що ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно, підкреслили у компанії.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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