Ситуация в центральном регионе и Киеве все еще сложная, дефицит электроэнергии значителен - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Цитата
"На утро 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", - указали в компании.
"В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной", - подчеркнули в Укрэнерго.
Детали
В Укрэнерго сообщили, что "в настоящее время работают все виды генерации".
И что враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты.
Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно, подчеркнули в компании.
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.