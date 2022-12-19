Атака дронів на Київ: ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася через ворожий обстріл об'єкта критичної інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, передає УНН.
Цитата
«19 грудня з 04:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надходили повідомлення про вибухи у столиці. Внаслідок ворожих обстрілів, у 2-х районах столиці, Шевченківському та Солом’янському сталося падіння уламків на відкриту територію», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.
«Також, о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв. м та о 07:40 – ліквідовано», - зазначається в повідомленні.
У ДСНС інформують, що до гасіння пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 43 осіб особового складу.
Загалом на виклики по ліквідації наслідків обстрілів задіювалось 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 осіб особового складу.
«За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.
Внаслідок атаки на Київ є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.