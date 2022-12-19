Атака дронов на Киев: ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве спасатели ликвидировали пожар, который произошел из-за вражеских обстрелов объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.
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«19 декабря с 04:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступали сообщения о взрывах в столице. В результате вражеских обстрелов, в 2-х районах столицы, Шевченковском и Соломянском произошло падение обломков на открытую территорию», - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасатели провели обследование территории и тушение тлеющих обломков.
«Также, в 05:02 поступило сообщение, что в результате обстрела повреждение объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Пожар был локализован в 07:27 на площади 150 кв. м и в 07:40 – ликвидирован», - отмечается в сообщении.
В ГСЧС информируют, что к тушению пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 43 человека личного состава.
Всего на вызовы по ликвидации последствий обстрелов задействовалось 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Дополнение
Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.
В результате атаки на Киев есть повреждения объектов критической инфраструктуры.