Атака дронів на Київ: є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури

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"У результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - повідомив Кличко.

Доповнення

Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.