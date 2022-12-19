Атака дронів на Київ: є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Внаслідок атаки на Київ є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у понеділок, 19 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"У результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - повідомив Кличко.
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Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.