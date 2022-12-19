Атака дронов на Киев: есть повреждения объектов критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате атаки на Киев повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в понедельник, 19 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - сообщил Кличко.
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Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.