Як буде працювати столичне метро 31 грудня: відповідь КМДА

Цитата

"Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Міська влада закликає містян та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших містян. Зокрема, необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

"Виходити на вулицю під час комендантської години можна тільки для того, щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу", - додають в КМДА.

Доповнення

Секретар київської міської ради Володимир Бондаренко повідомив, що головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде сяяти на Новий Рік та Різдво.