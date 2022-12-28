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Как будет работать столичное метро 31 декабря: ответ КГГА

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В канун Нового года, 31 декабря, столичный метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на КГГА.

Цитата

"Метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30. Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются", - говорится в сообщении.

Детали 

Городские власти призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других горожан. В частности, необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

"Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность", - добавляют в КГГА.

Дополнение

Секретарь киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил, что главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет сиять на Новый Год и Рождество.

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