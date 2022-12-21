Головна ялинка країни у Києві буде сяяти на Новий Рік та Різдво - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде сяяти на Новий Рік та Різдво. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив секретар київської міської ради Володимир Бондаренко, передає УНН.
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«Точно це буде Різдво і Новий рік. Будемо намагатися включати її (ялинку – ред.) вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята», - сказав Бондаренко.
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Водночас він додав, що швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде.
«Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги», - зазначив Бондаренко.
Доповнення
У Києві традиційно 19 грудня засвітили вогні на головній ялинці країни, яку встановили на Софійській площі.