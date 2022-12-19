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У Києві засвітили вогні на "Ялинці незламності"

У Києві засвітили вогні на "Ялинці незламності"

Київ • УНН

 • 4404466 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві традиційно 19 грудня засвітили вогні на головній ялинці країни, яку встановили на Софійській площі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Традиційно 19 грудня, у День Святого Миколая, ми засвітили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі", - написав Кличко у Telegram.

Додамо

Міський голова нагадав, що цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку, зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.

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"Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року.

Цього року, звісно, формат святкувань інший. Та й ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її "Ялинкою незламності", - додав Кличко.

Проте мер переконаний, що "саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - в свято Миколая-Чудотворця".

"І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо!" - резюмував він.

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