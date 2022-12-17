У Києві засяяла головна ялинка країни. Поки у тестовому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві у тестовому режимі засяяла головна ялинка країни, передає УНН.
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Різдвяне дерево "увімкнули" в тестовому режимі на кілька хвилин. Офіційне відкриття заплановане на 19 грудня. Усі ілюмінації на ялинці заживлені від генераторів.
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На Софійській площі у Києві почали монтувати та прикрашати символічну ялинку незламності.
Цього року головна ялинка країни - штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.
"Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме", - зазначив мер Києва.
Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.
"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає", - зауважив Кличко.
Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.