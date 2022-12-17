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В Киеве засияла главная елка страны. Пока в тестовом режиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве в тестовом режиме засияла главная елка страны, передает УНН.

Детали

Рождественское дерево "включили" в тестовом режиме на несколько минут. Официальное открытие намечено на 19 декабря. Все иллюминации на елке заживлены от генераторов.

Добавим

На Софийской площади в Киеве начали монтировать и украшать символическую елку несокрушимости.

В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами.

"Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в которой именно", - отметил мэр Киева.

Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

"Напомню, что в этом году елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит", - отметил Кличко.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.

Украинские Национальные Новости

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