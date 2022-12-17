В Киеве засияла главная елка страны. Пока в тестовом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве в тестовом режиме засияла главная елка страны, передает УНН.
Детали
Рождественское дерево "включили" в тестовом режиме на несколько минут. Официальное открытие намечено на 19 декабря. Все иллюминации на елке заживлены от генераторов.
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На Софийской площади в Киеве начали монтировать и украшать символическую елку несокрушимости.
В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами.
"Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в которой именно", - отметил мэр Киева.
Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.
"Напомню, что в этом году елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит", - отметил Кличко.
Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.