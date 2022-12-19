В Киеве зажгли огни на "Елке несокрушимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве традиционно 19 декабря зажгли огни на главной елке страны, установленной на Софийской площади. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Традиционно 19 декабря, в День Святого Николая, мы зажгли огни на главной елке страны на Софийской площади", - написал Кличко в Telegram.
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Городской голова напомнил, что в этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку, учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии.
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"Но, я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! При всех попытках российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года.
В этом году, конечно, формат празднований другой. Да и елка не такая большая и нарядная, как всегда. 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году. И назвали мы ее "Елочкой несокрушимости", - добавил Кличко.
Однако мэр убежден, что "само желание мира и победы загадывают украинцы сегодня - в праздник Николая-Чудотворца".
"И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Мы, все вместе, выстоим и победим!" – резюмировал он.
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