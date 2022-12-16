Із маскувальних сіток: у Миколаєві встановлять "ялинку незламних"

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Пам'ятник Святому Миколаю став основою "новорічного дерева". Скульптуру ще в жовтні закрили від обстрілів мішками з піском, а напередодні свят її покрили маскувальними сітками.

"Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту – 6 метрів, в ширину – 2,5 метри. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна "пелюстка", ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками. Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами", – розповіла організаторка виробництва Наталія Куличковська.

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Миколаївську ялинку у воєнному стилі прикрасять ілюмінацією.

"Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, наші колеги таку назву придумали – "Ялинка незламних". Які часи, така і ялинка. Тут захисна споруда навколо Святого Миколая, і навколо цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це буде такий символ миколаївського Нового року, Різдва цього року", – сказав начальник міського управління культури Юрій Любаров.

Нагадаємо

У Львові не відмовилися від новорічної ялинки. Вона стоятиме приблизно місяць і світитиме п'ять годин на день.

А головна ялинка України ього року буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.