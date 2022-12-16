У Львові встановлять новорічну ялинку: світитиме п'ять годин на день

Деталі

"Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", – сказав Садовий.

За його словами, ілюмінації використають з минулих років.

"Ялинка стоятиме близько місяця. Світитиме 5 годин на день з 17:00 до 22:00. Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип’ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме", – зазначив мер.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року в столиці не передбачені великі святкування, але символічна ялинка обов'язково буде.