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У Львові встановлять новорічну ялинку: світитиме п'ять годин на день

У Львові встановлять новорічну ялинку: світитиме п'ять годин на день

Київ • УНН

 • 481210 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Львові встановлять новорічну ялинку. Дерево стоятиме приблизно місяць і світитиме п'ять годин на день. Про це в Telegram розповів мер міста Андрій Садовий, інформує УНН.

Деталі

"Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", – сказав Садовий. 

За його словами, ілюмінації використають з минулих років.

"Ялинка стоятиме близько місяця. Світитиме 5 годин на день з 17:00 до 22:00. Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип’ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме", – зазначив мер. 

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року в столиці не передбачені великі святкування, але символічна ялинка обов'язково буде.

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