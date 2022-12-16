Во Львове установят новогоднюю елку: будет светит пять часов в день

Детали



"Елка – это не просто праздничная декорация, а многолетняя традиция. И мы устанавливаем ее не назло кому-то или вопреки, а благодаря тому, что имеем такую возможность и хотим сохранить хоть часть хороших воспоминаний наших детей. Их и так ограбили, украли детство во всех возможных значениях", – сказал Садовой.

По его словам, иллюминации используют с предыдущих лет.

"Елка будет стоять около месяца. Будет светить 5 часов в день с 17:00 до 22:00. Час работы иллюминаций по мощности как одно кипячение чайника. Если не будет электричества в центре, то елка тоже не будет светить", – отметил мэр.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году в столице не предусмотрены большие празднования, но символическая елка обязательно будет.