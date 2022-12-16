Из маскировочных сеток: в Николаеве установят "елку несокрушимых"

Детали

Памятник Святому Николаю стал основой "новогоднего дерева". Скульптуру еще в октябре закрыли от обстрелов мешками с песком, а накануне праздников ее покрыли маскировочными сетками.

"Елка будет состоять из шести секций, каждая секция в высоту – 6 метров, в ширину – 2,5 метра. Затем будет демонтаж, будет разворачиваться каждый "лепесток", мы так назвали, сверху вниз, и стягиваться стяжками. После этого елка будет украшена шариками и гирляндами", – рассказала организатор производства Наталья Куличковская.

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Николаевскую елку в военном стиле украсят иллюминацией.

"Смысл не в том, что мы увидим, смысл в том, что мы ощутим. Это такой проект, наши коллеги такое название придумали – "Елка несокрушимых". Какие времена, такая и елка. Здесь защитное сооружение вокруг Святого Николая, и вокруг этой защитной постройки еще одно защитное сооружение сейчас отстраивается. Это будет такой символ николаевского Нового года, Рождества этого года", – сказал начальник городского управления культуры Юрий Любаров.

Напомним

Во Львове не отказались от новогодней елки. Она простоит около месяца и будет светить пять часов в день.

А главная елка Украины в этом году будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.