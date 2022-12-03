Харьков отказался от новогодней елки на главной площади

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«Елки, такой, как мы привыкли, на площади Свободы не будет, потому что идет война, и мы должны это понимать. Впрочем, зачем мы сражаемся, если не можем нашим детям и некоторым взрослым устроить Новый год? Потому будем делать так, чтобы было безопасно. И вы увидите несколько интересных вещей», – сообщил Терехов.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в этом году главная елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что главная елка Украины в этом году будет "максимально энергоответственной".