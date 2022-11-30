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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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З гірляндами від генератора: Кличко розповів, якою буде головна ялинка України

З гірляндами від генератора: Кличко розповів, якою буде головна ялинка України

Київ • УНН

 • 752785 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Цього року головна новорічна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора. Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Неподалік від генератора плануємо встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів", – зазначив мер.

Встановлять головну ялинку на Софійській площі. За словами Кличка, місто не витрачатиме коштів на її оздоблення – прикраси нададуть бізнес та меценати.

"Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Верхівку ялинки прикрашатиме герб України", – додав мер.

Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з наслідками повномасштабного вторгнення росії. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі не буде.

Нагадаємо

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною". 

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