С гирляндами от генератора: Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины

Детали

"В столице в этом году установим такую ​​символическую елку несокрушимости. Главная елка страны будет искусственной, 12 метров в высоту, украшенная светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Недалеко от генератора планируем установить точки для подзарядки телефонов и других гаджетов", – отметил мэр.

Установят главную елку на Софийской площади. По словам Кличко, город не будет тратить средства на ее оформление – украшения предоставят бизнес и меценаты.

"Украшена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шары синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Верхушку елки будет украшать герб Украины", – добавил мэр.

Нижнюю часть елки оформят стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с последствиями полномасштабного вторжения россии. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.

Напомним

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что главная елка Украины в этом году будет "максимально энергоответственной".