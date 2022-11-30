С гирляндами от генератора: Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В этом году главная новогодняя елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора. Об этом в телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
"В столице в этом году установим такую символическую елку несокрушимости. Главная елка страны будет искусственной, 12 метров в высоту, украшенная светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Недалеко от генератора планируем установить точки для подзарядки телефонов и других гаджетов", – отметил мэр.
Установят главную елку на Софийской площади. По словам Кличко, город не будет тратить средства на ее оформление – украшения предоставят бизнес и меценаты.
"Украшена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шары синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Верхушку елки будет украшать герб Украины", – добавил мэр.
Нижнюю часть елки оформят стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с последствиями полномасштабного вторжения россии. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.
Напомним
Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что главная елка Украины в этом году будет "максимально энергоответственной".