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Буде без ілюмінації: енергетики видалили пост про "ціну" головної ялинки після критики

Буде без ілюмінації: енергетики видалили пост про "ціну" головної ялинки після критики

Київ • УНН

 • 868641 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головна новорічна ялинка цього року буде "максимально енерговідповідальною". Про це заявив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook, зауваживши, що контекст попереднього повідомлення енергетиків про "ціну" новорічного дерева "зчитали інакше", пише УНН.

Цитата

"... YASNO випустили інфографіку про головну ялинку країни. Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації", - написав Коваленко.

"Новорічна ялинка буде, і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас. Пост, який невірно зчитали, - зняли. На жаль, інколи трапляються подібні історії. Вибачайте", - додав він.

Деталі

Подібне повідомлення опублікувала і сама компанія, відреагуваваши на коментарі та корективи під інфографікою про "ціну" новорічної ялинки.

"Сьогодні було поставлено крапку на суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І, не знаємо як ви, але ми радіємо, що вона буде і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А, отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії. Ми так поспішали зробити для вас актуальну інфографіку, що допустили помилку. Щоб більше нікого не вводити в оману, ми видалили попередній допис. Перепрошуємо за неточності", - зазначили у YASNO.

Контекст

Компанія YASNO напередодні опублікувала повідомлення, де йшлося, що головна ялинка України зазвичай сяє 25 днів і створює додаткове навантаження на енергомережу Києва і за один день святкове дерево споживає 5,96 МВт електроенергії.

Повідомлення з'явилося у той же день, що й інформація від голови компанії-організатора встановлення ялинки Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який розповів "Вечірньому Києву", що "нова ялинка має бути висотою до 10 метрів і без ілюмінації".

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