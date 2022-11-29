Будет без иллюминации: энергетики удалили пост о "цене" главной елки после критики

ukru
19:57 • 2121 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 4183 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 68013 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 126880 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131687 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109527 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103675 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90251 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110989 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136125 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 29145 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 36730 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 78929 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 33487 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 72672 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227862 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258396 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196718 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202089 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 2121 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 78929 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116466 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118937 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126452 просмотра
Актуальное
Будет без иллюминации: энергетики удалили пост о "цене" главной елки после критики

Будет без иллюминации: энергетики удалили пост о "цене" главной елки после критики

Киев • УНН

 • 868641 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главная новогодняя елка в этом году будет "максимально энергоответственной". Об этом заявил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook, заметив, что контекст предварительного сообщения энергетиков о "цене" новогоднего дерева "считали иначе", пишет УНН.

Цитата

"... YASNO выпустили инфографику о главной елке страны. Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации – мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где-то вышли откровенно извращенные публикации", - написал Коваленко.

"Новогодняя елка будет, и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас. Пост, который неверно считали, - сняли. К сожалению, иногда случаются подобные истории. Извините", - добавил он.

Детали

Подобное сообщение опубликовала и сама компания, отреагировавшая на комментарии и коррективы под инфографикой о "цене" новогодней елки.

"Сегодня была поставлена ​​точка на спорах по установлению главной елки страны. И, не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, и решению об отсутствии иллюминаций на ней. Ибо это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А, следовательно, и уменьшить количество потребностей для отключений электроэнергии. Мы так спешили сделать для вас актуальную инфографику, что допустили ошибку. Чтобы больше никого не вводить в заблуждение, мы удалили предварительное сообщение. Извините за неточности", - отметили в YASNO.

Контекст

Компания YASNO накануне опубликовала сообщение, где говорилось, что главная елка Украины обычно сияет 25 дней и создает дополнительную нагрузку на энергосеть Киева, и за один день праздничное дерево потребляет 5,96 МВт электроэнергии.

Сообщение появилось в тот же день, что и информация от главы компании-организатора установки елки Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который рассказал "Вечернему Киеву", что "новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы