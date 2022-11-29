Будет без иллюминации: энергетики удалили пост о "цене" главной елки после критики

Цитата

"... YASNO выпустили инфографику о главной елке страны. Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации – мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где-то вышли откровенно извращенные публикации", - написал Коваленко.

"Новогодняя елка будет, и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас. Пост, который неверно считали, - сняли. К сожалению, иногда случаются подобные истории. Извините", - добавил он.

Детали

Подобное сообщение опубликовала и сама компания, отреагировавшая на комментарии и коррективы под инфографикой о "цене" новогодней елки.

"Сегодня была поставлена ​​точка на спорах по установлению главной елки страны. И, не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, и решению об отсутствии иллюминаций на ней. Ибо это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А, следовательно, и уменьшить количество потребностей для отключений электроэнергии. Мы так спешили сделать для вас актуальную инфографику, что допустили ошибку. Чтобы больше никого не вводить в заблуждение, мы удалили предварительное сообщение. Извините за неточности", - отметили в YASNO.

Контекст

Компания YASNO накануне опубликовала сообщение, где говорилось, что главная елка Украины обычно сияет 25 дней и создает дополнительную нагрузку на энергосеть Киева, и за один день праздничное дерево потребляет 5,96 МВт электроэнергии.

Сообщение появилось в тот же день, что и информация от главы компании-организатора установки елки Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который рассказал "Вечернему Киеву", что "новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации".