Енергетики підрахували "ціну" головної ялинки України

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"Сьогодні було поставлено крапку у суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І, не знаємо як ви, але ми радіємо рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А, отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Спеціалісти Yasno розробили інфографіку "ціни" попередніх ялинок.

Сяйво ялинки протягом одного дня додає 5,96 МВт навантаження на електромережу, а це цілих 2% до наявного дефіциту у столиці. Як зазначили, 12 багатоповерхівок споживають стільки ж е/е за 1 годину.

"Маємо надію, що в нашому таборі тих, хто радіє відсутності ілюмінацій, стане більше українців", – додали в Yasno.

Нагадаємо

Президент компанії Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький повідомив, що цього року рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни КМДА мають ухвалити до 10 грудня.

18 листопада у КМДА зазначили, що рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалять після консультацій із силами оборони.

24 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року в столиці не передбачено великих святкувань, але символічна ялинка обов'язково буде.

Якщо у Києві не дозволять поставити головну ялинку країни, розглядають варіант щодо встановлення її макету біля Музею історії Києва.

Є дві петиції, "за" та "проти" встановлення головної ялинки країни. Петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів. Її має розглянути столична влада.