Энергетики подсчитали "цену" главной елки Украины

Цитата

"Сегодня была поставлена ​​точка в спорах по установлению главной елки страны. И, не знаем как вы, но мы радуемся решению об отсутствии иллюминаций на ней. Потому что это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А, следовательно, и уменьшить количество потребностей для отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Детали

Специалисты Yasno разработали инфографику "цены" предыдущих елок.

Сияние елки в течение одного дня добавляет 5,96 МВт нагрузки на электросеть, а это целых 2% к существующему дефициту в столице. Как отметили, 12 многоэтажек потребляют столько же э/э за 1 час.

"Надеемся, что в нашем лагере тех, кто радуется отсутствию иллюминаций, станет больше украинцев", – добавили в Yasno.

Напомним

Президент компании Folk Ukraine, отвечающий за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий сообщил, что в этом году решение об установлении в Киеве главной елки страны должны принять до 10 декабря.

18 ноября в КГГА отметили, что решение об установлении в Киеве главной елки страны будет принято после консультаций с силами обороны.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в столице не предусмотрено больших празднований, но символическая елка обязательно будет.

Если в Киеве не разрешат поставить главную елку страны, рассматривают вариант установки ее макета возле Музея истории Киева.

Есть две петиции, "за" и "против" установки главной елки страны. Петиция против установки в Киеве главной новогодней елки страны набрала более шести тысяч голосов.